Coronavirus, Sileri: “Una proroga dello stato d’emergenza? Al momento non è prevista”

In riferimento a un’eventuale proroga dello stato di emergenza, il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, esclude la possibilità al momento: “E’ chiaro che valuteremo l’andamento, nei prossimi giorni, dei numeri dell’epidemia ma non credo avremo un incremento tale di casi” da dover prorogare lo stato di emergenza, ha spiegato ad Agorà su Rai 3.

“Va benissimo la corsa al vaccino, ma non è importante chi arriva prima ma chi arriva meglio. Dubito che avremo il vaccino entro fine anno, probabilmente l’anno prossimo, ma deve essere efficace, sicuro e disponibile per tutti, prodotto in larghe dosi“.

“Prima di poter arrivare però a un’immunità di gregge, servirà secondo me più di un anno e mezzo, a patto che il vaccino sia disponibile dall’inizio del 2021“.