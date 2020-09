Coronavirus: Silvio Berlusconi positivo al Covid

“In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2. Il presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centrodestra alle elezioni regionali ed amministrative con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”. Lo comunica l’ufficio stampa di Berlusconi.

Il presidente Silvio Berlusconi “è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano. Berlusconi è risultato positivo al tampone oggi. “Tale controllo – evidenzia Zangrillo che è medico curante dell’ex premier – era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna”.

“Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus”. Lo scrive su twitter il leader di Iv, Matteo Renzi.

“Auguri di pronta guarigione e un abbraccio virtuale all’amico Silvio Berlusconi”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo la notizia del Cavaliere positivo al Covid.

“Cari Amici, ho appena sentito il presidente e volevo rassicurarvi sul fatto che, nonostante tutto, sta bene e ci teneva a farvi sapere che continuerà a fare campagna elettorale, come avrete modo di vedere, tra collegamenti vari ed interviste.Forza Italia, Forza Presidente!!!”. E’ il messaggio che Sestino Giacomoni ha appena diffuso ai parlamentari azzurri sullo stato di salute del Cavaliere.