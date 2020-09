Coronavirus, Speranza: “L’Italia continua a investire sul vaccino, sospensione dei test segno di serietà”

“L’Italia continua a investire con forza sul vaccino che deve essere sicuro e il fatto che AstraZeneca abbia sospeso i test perche’ c’e’ stato un caso su migliaia e migliaia inaspettato e’ un segno di serieta’ del lavoro che si sta facendo“. Cosi’ il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a una manifestazione politica nella villa comunale di Lecce.

“Noi stiamo investendo con forza con la Commissione europea, stiamo puntando su molte proposte candidate per un vaccino – aggiunge – e le principali case farmaceutiche del mondo sono in contatto con noi, con gli altri paesi europei e dobbiamo continuare ad investire. Io ho fiducia nella scienza, nei nostri scienziati, credo che sia sul lato del vaccino, sia su quello delle cure, possano presto arrivare dei messaggi incoraggianti. C’e’ bisogno di tempo e in questo tempo abbiamo bisogno di rispettare le misure. Di tempi, sinceramente, e’ difficile parlare, ma spero che il vaccino possa arrivare nel piu’ breve tempo possibile”.