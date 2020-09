Coronavirus, stretta nel Regno Unito: da oggi in vigore la “regola del 6”

Scatta oggi nel Regno Unito la “regola del 6“: in tutta l’Inghilterra e la Scozia sono vietati raduni di oltre 6 persone sia all’aperto che al chiuso, mentre il divieto è in vigore in Galles solo al chiuso. In Irlanda del Nord la regola è già stata imposta il 24 agosto.

Sono consentite riunioni di più di 6 persone soltanto a scuola, al lavoro, per matrimoni, funerali e in caso di squadre sportive.

Nel Paese preoccupa la risalita dei contagi: ieri si sono registrati 3330 nuovi casi positivi, e la soglia dei 3mila è stata superata per il 3° giorno consecutivo.

Chi violerà la “regola del 6” pagherà una multa da 100 sterline, che raddoppierà ad ogni infrazione successiva sino ad un massimo di 3200 sterline.