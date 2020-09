Coronavirus, le ultime news: quasi 27,5 milioni di casi nel Mondo, AstraZeneca sospende i test sul vaccino

Nel Mondo i casi totali di Coronavirus sfiorano quota 27,5 milioni (27.479.047): è quanto riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono invece 896.236, mentre le guarigioni sono 18.444.515.

Il Messico ha registrato ieri 5.351 nuovi contagi e 703 ulteriori decessi: lo ha reso noto il Ministero della Sanità.

I dati portano il bilancio complessivo dei casi a quota 642.860 e quello dei morti a quota 68.484.

L’Argentina ha superato oggi la soglia del mezzo milione di casi di Coronavirus, secondo il conteggio della JHU.

Il Paese registra ora 500.034 contagi, tra cui 10.405 decessi. Finora sono guarite 366.590 persone.

AstraZeneca sospende i test sul vaccino

Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha annunciato una sospensione globale dei test clinici per il suo vaccino sperimentale contro il nuovo Coronavirus, a causa della comparsa di complicazioni in un partecipante al programma. Il gruppo, associato all’Università di Oxford, ha reso noto che il protocollo è scattato di fronte a una potenziale reazione avversa e che è stata decisa autonomamente la sospensione per consentire le opportune verifiche da parte di una commissione indipendente.

Non è noto quanto durerà la sospensione.

AstraZeneca è una delle case già a stadi avanzati sulle sperimentazioni di un vaccino, assieme a Pfizer e Moderna.