Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 94mila nuovi casi in India, in Brasile i contagi rallentano, la Cina sperimenta vaccino su migliaia di persone

Sono saliti a 28.781.473 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: è quanto riporta nell’ultimo aggiornamento la Johns Hopkins University, che tiene conto dei dati ufficiali dei singoli Paesi. Le vittime a livello globale sono 920.590, mentre le guarigioni sono 19.472.092.

Il Brasile ha registrato 814 morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore e altri 33.523 casi aggiuntivi: lo ha confermato il Ministero della Sanità del Paese sudamericano.

In Brasile è salito dunque a 131.210 il numero complessivo dei decessi e 4.315.687 casi confermati.

Dopo un lungo decorso, è guarito il presidente Jair Bolsonaro, positivo dal 7 luglio scorso: guarita anche sua moglie, due dei loro cinque figli e diversi ministri del governo.

Altri 631.056 pazienti, tra cui alcuni governatori, sono sotto controllo medico dopo essere risultati positivi ai test clinici.

In seguito al rallentamento dei contagi, in Brasile si assiste a un graduale ritorno della normalità, con la riapertura di negozi, ristoranti, musei e alcuni eventi pubblici con un numero limitato di persone.

Il cancelliere Sebastian Kurz ha dichiarato che l’Austria sta vivendo l’inizio di una “seconda ondata” di contagi da Coronavirus, facendo appello ai cittadini affinché rispettino le regole recentemente rafforzate per contenere i contagi.

Kurz ha annunciato venerdì che il governo introdurrà nuovamente misure come l’obbligo di indossare mascherine nei negozi, dopo che il Paese ha registrato 859 nuovi contagi, la cifra giornaliera più alta dalla fine di marzo. In una dichiarazione ad Austria Press Agency, ha affermato che ciò che sta accadendo è l’inizio di una seconda ondata, sottolineando che gli sviluppi nella capitale, Vienna, sono “particolarmente drammatici” (metà dei nuovi casi).

Secondo Kurz l’Austria raggiungerà presto la soglia dei mille contagi al giorno e ha invitato gli austriaci a ridurre i contatti sociali, indossare mascherine e mantenere le distanze “nel miglior modo possibile“: si temono “un autunno e un inverno difficili“, anche se che le cose dovrebbero tornare in gran parte normali entro la prossima estate.

L’India ha registrato più di 94mila nuovi casi di Coronavirus in 24 ore: è il quarto giorno consecutivo che il Paese registra oltre 90mila nuove infezioni.

Secondo il Ministero della Salute sono 94.551 i nuovi casi di Covid-19 e 1.114 i nuovi decessi.

Secondo i dati ufficiali, salgono a 4.754.356 i casi totali nel Paese, incluse 78.586 vittime dall’inizio della pandemia: 3.702.595 pazienti sono guariti mentre 973.175 sono ancora infetti.

La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore 5.449 nuovi casi, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 1.062.811.

Quanto al numero dei decessi, sono 94 nell’ultima giornata, che portano il bilancio complessivo a 18.578.

In Cina, un vaccino sperimentale è stato inoculato a centinaia di migliaia di persone: si tratterebbe di una vaccinazione di massa che potrebbe essere arrivata prima del completamento degli studi scientifici.

Il vaccino CoronaVac, sviluppato dalla Sinovac Biotech, è attualmente nella fase tre degli studi clinici: a ricevere il vaccino sperimentale, ha spiegato l’azienda, sono stati quasi tutti i dipendenti dell’azienda farmaceutica cinese e le loro famiglie, su base volontaria.