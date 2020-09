Coronavirus, le ultime news dal Mondo: oltre 27 milioni di casi con 883mila morti, India in rapida ascesa

Il bilancio della pandemia di Coronavirus nel Mondo ha superato quota 27 milioni di contagi (27.103.845) e 883mila decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University.

Le guarigioni sono salite a 18.137.310.

I più colpiti restano gli Stati Uniti, con almeno 6,27 milioni di contagi e quasi 189mila decessi.

L’India ha confermato 90.632 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore, un record di casi in uno solo giorno. In totale, quindi, l’India conta 4.204.613 infezioni, diventando così il 2° Paese al Mondo maggiormente colpito dopo gli USA e superando così il Brasile (4,13 milioni di casi e 126.650 morti).

L’India ha inoltre confermato un totale di 71.642 di persone che hanno perso la vita per complicanze legate al virus.

La Cina non ha registrato casi di Coronavirus locali negli ultimi 22 giorni.

Nel Paese nelle ultime 24 ore sono stati confermati 12 casi di infezione “importati”.