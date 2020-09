Coronavirus, le ultime news dal Mondo: record di nuovi casi, “307.930 in 24 ore”

Nuovo record segnato dalla pandemia di Coronavirus: nelle ultime 24 ore i casi confermati di contagio sono stati 307.930, il dato più alto di sempre, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il precedente record era stato segnalato il 6 settembre, quando erano stati riportati 306.857 casi.

Salgono così a 28.637.952 i casi totali segnalati dall’OMS, mentre per la Johns Hopkins University sono invece 28.996.407. L’OMS ha invece aggiornato a 917.417 il totale delle persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore a causa del Coronavirus, 5.537 in più rispetto a ieri

L’aumento più marcato di nuovi casi nell’ultima giornata è stato registrato in India (94.372), poi negli Stati Uniti (45.523) e in Brasile (43.718). Sempre questi tre Paesi hanno il record dei decessi, con oltre 1.000 negli Usa e in India e 874 in Brasile. L’India è salita al secondo posto a livello mondiale per casi, con oltre 4,7 milioni, seguita dal Brasile con quattro milioni. Mentre gli Stati Uniti hanno un quarto dei casi a livello mondiale, oltre sei milioni e 194mila morti.