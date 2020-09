Coronavirus, Walter Ricciardi avverte: “Necessario scaricare Immuni o si rischia di perdere il controllo”

“Importantissimo ora scaricare l’app Immuni per facilitare il contact tracing e limitare immediatamente i focolai epidemici, altrimenti dovrà essere fatto manualmente e si corre il rischio di perdere il controllo“: lo ha scritto su Twitter Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e del ministro della Salute Roberto Speranza, in riferimento all’ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute sul coronavirus in Italia.

Ricciardi ricorda che “ad agosto il 13,1% dei casi di coronavirus è stato trovato in cittadini italiani di ritorno dall’estero. La maggior parte delle infezioni continua ad essere contratta localmente (77,8%)“.