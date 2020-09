Coronavirus, il professor Alberto Zangrillo: “Per Berlusconi decorso regolare, fase delicata”

“Decorso regolare con paziente tranquillo”: così il professor Alberto Zangrillo ha definito la situazione di Silvio Berlusconi, spiegando che la “fase è delicata” ma “manifesto un cauto ottimismo che ribadisco”. Silvio Berlusconi “sta reagendo in modo ottimale alle cure, il che non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla categoria definita più fragile” .

Zangrillo si è fermato brevemente a parlare con i giornalisti all’esterno dell’ospedale, spiegando che non ci saranno per oggi altre comunicazioni sullo stato di salute di Silvio Berlusconi. Secondo quanto si è appreso, Berlusconi ha trascorso un’altra notte tranquilla ed è descritto di umore sereno e Zangrillo ha manifestato anche a lui la soddisfazione per il buon decorso della malattia.