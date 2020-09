Trasporta 260 kg di metanfetamina e va a sbattere proprio contro auto della polizia: il “criminale più stupido d’Australia” finisce in carcere

Simon Tu, 28 anni, è stato definito “il criminale più stupido d’Australia” dai media locali e internazionali dopo essere andato a schiantarsi con la sua Toyota HiAce contro auto in sosta della polizia, a Eastwood, sobborgo di Sydney, nel luglio dello scorso anno.

Il giovane stava transitando vicino alla stazione di polizia in Ethel Street quando è andato a sbattere proprio contro due auto parcheggiate della NSW Police: eppure non gli è bastato, ha continuato a guidare, finché non è stato rintracciato dalle forze dell’ordine circa un’ora dopo.

Il 28enne si è giustificato dicendo di soffrire di “microsleep” (un episodio temporaneo di sonno o sonnolenza che può durare alcuni secondi, in cui un individuo non riesce a rispondere a input e diventa incosciente) e che stava consegnando cibo nell’area di Sydney: peccato che nella sua auto vi fossero ben 260 kg di metanfetamina (per un valore stimato di 130 milioni di dollari).

Durante il processo Simon Tu ha spiegato che con la consegna di droga sperava di pagare molti debiti: in tribunale è stato spiegato che il ragazzo aveva una dipendenza da gioco d’azzardo e assumeva giornalmente alcol e cocaina prima dell’incidente.

I reati commessi lo hanno portato subito dietro le sbarre, e ieri di fronte al giudice Penelope Hock, che ha pronunciato la sentenza: dovrà scontare fino a 6 anni e mezzo di carcere.