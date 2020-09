Crolla balcone di un palazzo a Caltanissetta: coinvolta una donna

Il balcone di un palazzo è crollato a Caltanissetta, in via Pitré.

Il crollo ha investito una donna che era affacciata nel balcone del suo appartamento sottostante a quello crollato.

La 78enne è rimasta intrappolata sotto le macerie ed è stata liberata dai vigili del fuoco: è stata trasportata in ambulanza in ospedale.

Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.