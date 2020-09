Mura medievali crollate a Pistoia: nessun ferito, domani ulteriori verifiche per comprendere la causa [FOTO]

Una parte delle mura medievali di Pistoia, lungo il viale Arcadia, è improvvisamente crollata nel pomeriggio di oggi. Il dissesto, che ha interessato circa 30 metri di mura, è dovuto a causa ancora ignote. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Pistoia e il funzionario del Comune per le verifiche del caso e per scongiurare la presenza di persone coinvolte. La zona era già delimitata da transennatura. Gli accertamenti, secondo quanto spiegato, sono stati disposti per escludere che qualcuno possa essere rimasto travolto: non risulta al momento alcun coinvolgimento di persone nel crollo. Dopo l’esito negativo dei controlli, per domani mattina è previsto il sopralluogo dei tecnici e del personale della Sovrintendenza.