‘Dall’orto della nonna, escono miracoli’: la zucchina da record della signora Margherita

‘Dall’orto della nonna, escono miracoli’, diceva una mamma ai propri figli. Ora, da quello della signora Margherita Fanti da Cloz, miracoli pare proprio di no, ma zucchina dall’aspetto miracoloso sì. Alcuni giorni fa, dall’appezzamento di terreno in via Palù, accudito con tanto amore e passione dalla residente, la donna ha portato a casa un maxi ortaggio: lunghezza 65 centimetri, larghezza 18 centimetri, sette chili e 200 grammi, invece, il peso.

La zucchina, o zucchino, è una specie della famiglia delle Cucurbitaceae, con frutti che sono utilizzati immaturi. E’ una pianta annuale con fusto erbaceo flessibile strisciante, o rampicante.

Da alcuni studi fu importata in Europa intorno al 1500 dopo la scoperta dell’America. Ora i problemi sono tutti della casalinga di Cloz che provvederà a cucinarlo. In famiglia si sono messi già il cuore in pace…per i prossimi giorni piatti a base di zucchine. In attesa che l’orto produca nuovi…’miracoli’. Cloz di Novella, 08 settembre 2020