Dolore improvviso al fianco destro o sinistro: cosa significa? Quali sono le cause e quando rivolgersi al medico

Spesso si avverte senza particolare preavviso, può essere continuo o intermittente, spontaneo o cronico, diffuso o localizzato: il dolore al fianco, che sia destro o sinistro, interessa in genere la zona tra l’addome e la regione costo-lombare posteriore.

Le cause all’origine del disturbo possono essere molteplici e comprendono, ad esempio, attività fisiche impegnative, alimentazione errata, disturbi muscolari, stress e cause psichiche, traumi, problemi all’apparato urinario e patologie intestinali.

Cosa significa avere dolore al fianco destro o sinistro?

In generale, quando si parla di “dolore a un fianco” si fa riferimento quindi a una sensazione dolorosa percepita a livello del lato destro o sinistro dell’area del corpo compresa tra la fine del bacino e l’inizio della gabbia toracica.

Le cause all’origine del dolore al fianco possono essere molte e diverse tra loro.

Il dolore a un fianco potrebbe essere sintomo di un problema renale, soprattutto se accompagnato da febbre e disturbi urinari. In generale può avere come causa patologie di vario tipo, come infezioni renali ed urinarie, tumori, affezioni vascolari, ulcere e stitichezza. La corsa e la camminata veloce, in persone poco allenate, possono determinare un dolore localizzato all’altezza della milza.

Possono anche esserci altri sintomi, come nausea, gonfiore addominale e stipsi.

si avverte al potrebbe indicare malattie alle vie urinarie, alla milza, al tratto sinistro del colon; Se il dolore è al fianco destro potrebbe trattarsi di un spia di malattie epatiche (epatite, cancro al fegato, cirrosi) e/o biliari (calcoli alla colecisti), malattie del tratto destro dell’intestino (colite, appendicite, sindrome dell’intestino irritabile, morbo di Crohn, tumore al colon-retto), disturbi dell’apparato riproduttivo (endometriosi e cisti ovariche), ernia addominale, pancreatite.

Quali malattie si possono associare al dolore a un fianco?

Le patologie che possono risultare associate al dolore al fianco – secondo gli esperti dell’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario – sono le seguenti:

Appendicite

Calcoli biliari

Calcoli renali

Cistite ovarica

Colite

Diverticolite

Endometriosi

Epatite

Ernia iatale

Gastrite

Gravidanza ectopica

Infezioni renali

Infezioni urinarie

Intolleranze alimentari

Intossicazioni alimentari

Morbo di Crohn

Occlusione intestinale

Sindrome dell’intestino irritabile

Stitichezza

Pancreatite

Pielonefrite

Pubalgia

Tumore al colon-retto

Tumore al fegato

Tumore al pancreas

Traumi

Ulcera gastrica

Si tenga presente che l’elenco non è esaustivo ed è sempre bene chiedere consulto al proprio medico, soprattutto se il disturbo persiste.

Dato che le patologie che risultano associate al dolore a un fianco sono tante e molto diverse tra loro, per poter calmare il dolore è importante capire quale sia la causa e agire su questa.

E’ importante rivolgersi al proprio medico in caso di trauma o nel caso in cui il dolore sia accompagnato da altri sintomi come febbre, brividi, sangue nelle urine, sangue o muco nelle feci.

Fondamentale rivolgersi a uno specialista anche nel caso in cui sia già stata diagnosticata (o si sia a rischio di) una delle patologie associate.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.