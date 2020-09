Donna precipita in un dirupo e muore: grave il marito che ha cercato di soccorrerla

Una donna settantenne e’ morta questo pomeriggio nei boschi sopra Strembo, in val Rendena, dopo essere precipitata in un dirupo. Il marito, che era assieme a lei, e’ rimasto gravemente ferito cercando di soccorrerla. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino i quali non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della donna la cui salma e’ stata trasportata a valle. L’uomo e’ stato a sua volta recuperato e trasportato all’ospedale S.Chiara di Trento in gravi condizioni. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri.