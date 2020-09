E’ ancora allarme per salmone affumicato contaminato da Listeria: pericolo per la salute, richiamato un altro marchio

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data 23 settembre 2020 un ulteriore avviso di richiamo di salmone per contaminazione da Listeria Monocytogenes. Si tratta del terzo richiamo in poche settimane riguardante salmone affumicato. Nello specifico si tratta Salmone Selvaggio Sockeye affumicato, venduto in confezioni da 100 g. Il richiamo si limita al numero di lotto: 19152282, prodotto da Polar Salmon Hjerting Laks A/S, con data di scadenza 16/10/2020. I consumatori sono invitati a non consumare il prodotto.

