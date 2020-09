Effetto Coronavirus: in Italia zero casi di morbillo da aprile ad agosto 2020

I dati della Sorveglianza Integrata del Morbillo e della Rosolia, raccolti dal Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, mostrano i probabili effetti delle misure per il contenimento del coronavirus sulla diffusione di altre malattie.

Dal primo gennaio al 31 agosto 2020 sono stati segnalati 101 casi di morbillo: di questi, 52 nel mese di gennaio, 40 a febbraio e 9 a marzo, mentre non sono stati segnalati casi nei mesi da aprile ad agosto.

L’età mediana dei casi di morbillo è stata di 33 anni, segnalati 5 casi in neonati con meno di un anno di età.