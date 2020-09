“Engage”: impegno nella comunicazione scientifica, 3 giorni di lezioni e incontri a Palazzo Strozzi a Firenze

La divulgazione è ormai considerata parte integrante di ogni progetto scientifico. Avvicinare la società civile ai temi della ricerca, promuovendo una comunicazione chiara e corretta, è considerato prioritario per istituti e atenei.

Con l’obiettivo di fornire strumenti adeguati per una comunicazione scientifica efficace e coerente con le direttive italiane e comunitarie, Vis Srl, prima spin off della Scuola Normale Superiore, organizza Engage, un workshop pensato per tutti coloro che di professione si “impegnano” in attività di divulgazione della ricerca: dai dottorandi e ricercatori che vogliono migliorare l’impatto pubblico della propria ricerca (conformandosi per esempio alle line guida di Miur e Unione europea) al personale di musei; dai professionisti in comunicazione digitale e multimediale al personale tecnico amministrativo di atenei e istituti.

Il workshop, in collaborazione con Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica) e Scuola Normale, si svolgerà a Firenze, al quinto piano di Palazzo Strozzi, dal 19 al 21 novembre. Le iscrizioni sono aperte fin d’ora collegandosi al sito engage.vis-sns.com. La quota per partecipare va da 800 a 1000 euro e sono ammessi fino a un massimo di 50 partecipanti.

Il programma delle lezioni vedrà intervenire, tra gli altri, il professore di logica e filosofia Mario Piazza; Massimo Franceschetti, esperto di formazione e coaching; Samantha Cristoforetti, astronauta, aviatrice e ingegnere italiana (in fase di conferma); Adele Magnelli, International Project Manager presso ETT S.p.A. Durante le tre giornate del workshop sarà introdotto il contesto storico-culturale alla base delle odierne attività divulgative e verranno discusse nozioni di teoria della comunicazione e narrazione. Sarà anche trattato il tema della comunicazione attraverso strumenti digitali e interattivi.

Ad appena un anno dalla nascita, Vis ha all’attivo già importanti collaborazioni: con il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso per la realizzazione del documentario DarkSide-20k sul futuro rivelatore di Materia Oscura che sarà costruito sotto 1400 metri di roccia in Abruzzo; con il Museo M9 di Venezia per la creazione del gioco immersivo Moon Landing, grazie al quale diventa possibile salire a bordo dell’Apollo 11 per pilotare in realtà virtuale lo sbarco più famoso della storia contemporanea.