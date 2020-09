Enorme incendio in un deposito ad Andria, in fumo materiale plastico: “Chiudete le finestre” [FOTO e VIDEO]

Un enorme incendio e’ scoppiato, questa sera, ad Andria in un deposito di via Barletta, nel quale si trova anche materiale plastico (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Il comando di Polizia locale cittadino ha invitato la popolazione a chiudere finestre e balconi e i pedoni ad evitare di circolare per strada, perche’ la nube di fumo nero sprigionatasi dal deposito, a causa del vento, sta raggiungendo la citta’.