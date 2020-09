Equinozio 2020: finalmente inizia l’Autunno! Le più belle IMMAGINI, FRASI, VIDEO e PROVERBI per Facebook e WhatsApp

Il 22 settembre 2020, alle 13:31 UTC, 15:31 ora italiana, diamo il benvenuto ad una nuova stagione: è il giorno dell’Equinozio d’Autunno. Un evento astronomico molto importante in tutto il mondo: si celebra l’avvenimento astronomico con il Sole che si troverà allo zenit dell’equatore.

L’origine della parola autunno si fa risalire al participio passato del verbo latino “augere”. Augere, che significa “aumentare”, “arricchire”, diventa – con il suo participio passato – “auctus”, a cui è stata associata la desinenza -mnus. Da qui autumnus, da cui poi tutte le lingue neolatine hanno tratto il nome della terza stagione dell’anno (Otoño in spagnolo, Automne in francese, Outono in portoghese, ed anche in inglese si dice Autumn – mentre negli Stati Uniti è più comune il termine “Fall”).

Da tempi immemori l’Equinozio d’Autunno, carico di fascino, suggestione e mistero, ha rappresentato un evento importante per i popoli.

Per celebrare l'evento astronomico, proponiamo citazioni, proverbi, frasi:

Nessuna bellezza di primavera, nessuna bellezza estiva ha la grazia che ho visto in un volto autunnale. (John Donne)

L’autunno è una stagione saggia e di buoni consigli. (Félix-Antoine Savard)

L’autunno è sempre stata la mia stagione preferita. Il tempo in cui tutto esplode con la sua ultima bellezza, come se la natura si fosse risparmiata tutto l’anno per il gran finale. Non ho mai pensato di avere paura dell’autunno. (Lauren DeStefano)

Adoro l’autunno, con la sua varietà di verdure da abbinare in piatti deliziosi. (Isa Chandra Moskowitz)

Autunno, stagione sleale. (Gesualdo Bufalino)

Bisogna che la tua pagina sull’autunno ti dia lo stesso piacere che ti darebbe passeggiare sulle foglie morte. (Jules Renard)

Come un sentiero d’autunno: appena è tutto spazzato, si copre nuovamente di foglie secche. (Franz Kafka)

D’autunno l’infermità si addensa, come le nuvole in cielo, e molti mali che l’estate aveva assopito si risvegliano. (Theodore Francis Powys)

In autunno le forme acquistano una plastica maturità – la primavera è pittrice, l’autunno è scultore. (Ernst Jünger)

Per quanto ognuno veda l’autunno come una stagione già vissuta, la primavera è sempre, a tutti, una rinascita. (Theodore Francis Powys)

Se io preferisco tanto l’autunno alla primavera, è perché in autunno si guarda il cielo — in primavera la terra. (Søren Kierkegaard)

Si sta come | d’autunno | sugli alberi | le foglie. (Giuseppe Ungaretti)

Dall’altra parte della terra il sole che qui si cela dietro l’orizzonte, là emerge dalla notte. Così l’autunno ha un suo corrispondente in una lontana primavera. (Adriana Zarri)

L’inverno è morto; la primavera è pazza; l’estate è allegra e l’autunno è saggio! (Mehmet Murat ildan)

L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore. (Albert Camus)

In autunno, la vigna vergine arrossisce di fronte agli alberi che si denudano. (Sylvain Tesson)

L’autunno è il momento ideale per tenere conto di ciò che abbiamo fatto, di ciò che non abbiamo fatto, e di ciò che vorremmo fare il prossimo anno.

Per questo preferisco di gran lunga l’autunno alla primavera, perché in autunno si guarda il cielo. In primavera la terra. (Soren Kierkegaard)

L’autunno ha più oro in tasca rispetto a tutte le altre stagioni. (Jim Bishop)

In autunno, non andare dai gioiellieri a vedere l’oro; vai nei parchi! (Mehmet Murat ildan)

Di tutte le stagioni, l’autunno è quella che offre di più all’uomo e chiede di meno. (Hal Borland)

L’autunno è la stagione più dolce, e quello che perdiamo in fiori lo guadagniamo in frutti. (Samuel Butler)

L’autunno è il silenzio prima dell’inverno. (Proverbio francese)

L’autunno è la primavera dell’inverno. (Henri de Toulouse-Lautrec)

In autunno, il rumore di una foglia che cade è assordante perché con lei precipita un anno. (Tonino Guerra)

Penso che l’autunno sia più uno stato d’animo che una stagione. (F. Nietzsche)

Settembre è ricco di proverbi, molti dei quali legati alla vendemmia e alle condizioni meteo:

L’autunno fa cader le foglie e la vecchiaia fa passar le voglie

Autunno chiaro e giocondo, anno fecondo

In settembre l’uva matura e il fico pende

Di settembre e d’agosto, bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto

Un settembre caldo e asciutto maturare fa ogni frutto

Da Settembre prima la bianca, che di pendere è già stanca

L’uva settembrina, è fragola zuccherina

Di Settembre la notte col dì contende

Di settembre o porta via i ponti o secca le fonti

A settembre pioggia e luna, è dei funghi la fortuna

Quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere

Aria settembrina fresco la sera e fresco la mattina

Brache, tela e meloni in settembre non son buoni

Ogni uccello di settembre è beccafico

Se fa bello per San Gorgone (6 Settembre) la vendemmia va benone

Se piove per San Gorgonio (9 settembre), tutto l’ottobre è un demonio

Santa Croce (14 Sett.) pane e noce

Per Santa Eufemia ( 16 Sett.) comincia la vendemmia

San Matteo (21 Sett.) addolcisce i grappoli

