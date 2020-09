Disponibile sul mercato tutto l’anno, buona fonte di antiossidanti, ricca di polifenoli che aiutano ad abbassare i livelli di zuccheri nel sangue: il dragoncello è un’erba aromatica molto preziosa per il nostro benessere.

Per quanto riguarda le sue proprietà nutrizionali, un cucchiaio di foglie di dragoncello essiccate (circa 1,8 g) apporta circa 5 calorie e:

0,14 g di acqua

0,41 g di proteine

0,13 g di lipidi , fra cui 0,034 g di acidi grassi saturi, 0,009 g di acidi grassi monoinsaturi e 0,067 g di acidi grassi polinsaturi

0,1 g di fibre

76 UI di vitamina A

0,9 mg di vitamina C

0,161 mg di niacina

0,043 mg di vitamina B6

0,024 mg di riboflavina

0,005 mg di tiamina

5 µg di folati

1 mg di sodio

54 mg di potassio

21 mg di calcio

6 mg di magnesio

6 mg di fosforo

0,58 mg di ferro

0,143 mg di manganese

0,07 mg di zinco

0,012 mg di rame

“Il dragoncello è utilizzato in diverse medicine tradizionali come stimolante dell’appetito e rimedio contro anoressia, dispesia, flatulenza e singhiozzo. I suoi infusi vengono invece consigliati per combattere l’insonnia e il suo olio essenziale viene utilizzato in ambito odontoiatrico come anestetico locale e antisettico,” spiega in un approfondimento l’Humanitas Research Hospital, un ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario.

“Studi scientifici suggeriscono che i composti polifenolici presenti nel dragoncello aiutino a ridurre i livelli di zuccheri nel sangue. Inoltre quest’erba è una buona fonte di antiossidanti e sembra agire come un anticoagulante; insieme all’apporto di potassio, queste proprietà rendono il dragoncello un potenziale alleato della salute cardiovascolare.

L’olio essenziale di dragoncello può irritare la pelle a causa della presenza di estragolo. Questa molecola e il suo metabolita potrebbero inoltre indurre tumori al fegato. In caso di dubbi è bene chiedere consiglio al proprio medico.”

Il dragoncello, mille proprietà terapeutiche: dall’effetto detox a sostituto del sale

Il dragoncello vanta mille proprietà terapeutiche.

Digestivo, antisettico e detox, il dragoncello è anche un validissimo supporto per chi è a dieta, e in particolare per chi aspira ad avere una pancia piatta. Dal sapore intenso e aromatico, è indicato per insaporire molti piatti, anche in sostituzione al sale.

Noto anche con il nome di erba dragona, fa parte della famiglia delle Asteracee ed è caratterizzato da fiori piccoli e profumati.

I suoi valori nutrizionali ne fanno un valido alleata della dieta, e in particolare di chi vuole contrastare il gonfiore addominale. Le sue foglie sono ricche di minerali benefici, come zinco, ferro, rame, manganese, potassio, sodio, calcio e fosforo. Inoltre, è preziosa fonte di vitamine A, B e C, indispensabili per la salute.

E’ ricco di fibre e acqua, inoltre ha moltissime proprietà nutritive.

Ancora più importante: non contiene colesterolo.

Favorisce la digestione, elimina i gas intestinali, e inoltre ha proprietà depurative e digestive.

Consumarlo quotidianamente aiuta a contrastare lo sviluppo di batteri nell’organismo e svolge funzione antinfiammatoria.

Già nell’antichità veniva utilizzato per depurare l’organismo, grazie al suo effetto detox.

Assumerne le giuste dosi consente di stimolare la bile e la diuresi, migliorando il funzionamento di alcuni organi come fegato o cistifellea, e soprattutto aiuta a purificarli. Assumerlo prima dei pasti, per eliminare i gas intestinali e migliorare la produzione dei succhi gastrici, è il modo ideale per facilitare il lavoro di stomaco e intestino. Il suo gusto molto intenso e forte permette di utilizzarlo in sostituzione al sale, soprattutto per condire insalate o zuppe. E’ inoltre un ottimo condimento per pollo, pesce, uova e ceci.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.