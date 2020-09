Eruzione del vulcano Sangay in Ecuador: le ceneri provocano danni in almeno 6 province

L’eruzione del vulcano Sangay, in Ecuador, ha immesso in atmosfera un’ingente quantità di ceneri, che ricadendo hanno provocato danni in almeno 6 province del Paese, relativamente a oltre 80mila ettari di coltivazioni.

La Segreteria per la Comunicazione della presidenza a Quito ha reso noto che sulla base di un rilevamento realizzato dal ministero dell’Agricoltura e dell’Allevamento ecuadoriano, al momento circa 83.000 ettari di coltivazioni sono state colpite in differenti gradi dalle ceneri espulse dal Sangay.

I danni più ingenti si segnalano nelle province andine di Chimborazo e Bolivar, in minor misura a Guayas e Los Rios.