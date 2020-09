Anche l’ESA agli incontri online del National Geographic Festival delle Scienze

“Il primo appuntamento con l’ESA all’edizione 2020 del National Geographic Festival delle Scienze vede la partecipazione della Dr.ssa Loredana Bessone, Responsabile progetti ESA CAVES & PANGAEA, che coordina per l’Agenzia Spaziale Europea corsi e campagne di test in ambienti analoghi terrestri, per preparare esploratori ed esplorazioni di altri mondi”, riporta l’ESA sul proprio sito web.

“Dal 2004 Loredana Bessone dirige corsi operativi tra cui il noto corso di sopravvivenza per gli astronauti ESA della classe 2009 – la classe astronauti che comprende Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti -, il corso CAVES in ambiente ipogeo e il corso di geologia planetaria PANGAEA.

Perchè per andare nello spazio…è necessario passare sottoterra. Partecipare a spedizioni per l’esplorazione di ambienti estremi, dove è possibile trovare analogie con il duro ambiente spaziale, è una buona palestra per prepararsi alle complessità dello spazio.

Dal 2011 l’ESA offre ad astronauti, cosmonauti e taikonauti delle agenzie spaziali internazionali la possibilità di partecipare al corso CAVES, o ‘astronauti in grotta’. Sviluppato in collaborazione con scienziati, speleologi ed eploratori italiani, ufficialmente riconosciuto dal CAI, il corso comprende equipaggi rappresentativi di future missioni spaziali.

L’appuntamento è per lunedì 14 settembre alle ore 17.00:

“Come si addestra un astronauta? Esplorare le profondità della terra per sopravvivere nello Spazio”

con Loredana Bessone, Responsabile progetti ESA CAVES e PANGAEA per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Sarà possibile seguire l’evento dalla pagina ngfestivaldellescienze dell’Auditorium e attraverso gli altri canali social dell’Auditorium Parco della Musica di Roma”, conclude l’ESA.