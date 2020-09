Un’escursionista si è ferita cadendo oggi pomeriggio in una profonda botola all’interno dei forti militari di Limone (Cuneo), che si trovano in territorio francese, precipitando per 6 metri. Sono stati chiamati i vigili del fuoco di Cuneo che hanno raggiunto la donna calandosi con un verricello: dopo averla stabilizzata l’hanno sollevata con una barella fino in superficie. E’ stata portata via dall’elisoccorso e non sarebbe in pericolo di vita.