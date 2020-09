Esplode il bancomat: devastato il Municipio di Gemmano, nel riminese

Un assalto ad uno sportello Bancomat con esplosivo, avvenuto nella notte a Gemmano nel Riminese, ha causato danni devastanti al Municipio della cittadina emiliana, dato che il distributore Atm si trova all’esterno della struttura comunale. Il sindaco e presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, postando su Facebook le immagini dell’esplosione ha parlato di “scenario di guerra“, ma ha invitato i cittadini a intervenire per sgomberare le macerie e ripulire, guadagnando l’elogio, sempre su Facebook, del presidente della Regione, Stefano Bonaccini. “Questa notte – scrive il governatore emiliano-romagnolo che posta le foto del ‘prima’ e ‘dopo’ l’intervento dei volontari – e’ avvenuta una forte esplosione a Gemmano, nel Riminese. Alcuni delinquenti, che mi auguro vengano assicurati prima possibile alla giustizia, per far saltare il Bancomat hanno fatto esplodere una bomba che ha provocato danni gravissimi al palazzo comunale poco distante. Questa mattina, con l’aiuto dell’intera comunita’ – aggiunge Bonaccini – molti danni sono stati riparati e il comune e’ stato ripulito dalle macerie: gli emiliano-romagnoli sono fatti cosi’, zero chiacchiere e molto lavoro. Schiena curva e maniche tirate su. Un abbraccio al sindaco Riziero Santi e alla sua comunita'”. E mentre sulla vicenda indagano i Carabinieri, al sindaco della cittadina romagnola – che si e’ detto “orgoglioso della mia gente accorsa a dare una mano” – e ha garantito che domani e lunedi’ “i seggi elettorali apriranno regolarmente” – sono giunti su Facebook attestati di solidarieta’ da diverse parti compresa l’Upi dell’Emilia-Romagna.