Esplosione Milano, parla il primo soccorritore: “Ho soccorso il ferito e chiuso il gas” [FOTO]

“Alle 7.15 passavo col mio furgone e ho sentito l’esplosione, un urto fortissimo, c’erano le tapparelle saltate. Mi sono precipitato dentro e ho soccorso un ragazzo, l’ho avvolto in una coperta bagnata e l’ho portato fuori. Poi ho chiuso il gas”. Aly è l’uomo egiziano che ha soccorso per primo il 30enne ucraino che questa mattina è rimasto ferito nella terribile esplosione in un palazzo a Milano, in piazzale Libia 20.