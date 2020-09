Esplosione a Milano, inquilino: “Ha fatto sollevare la soletta in cemento armato del piano terra e il primo piano”

L’esplosione di questa mattina, verificatasi in un palazzo in piazzale Libia a Milano “ha fatto sollevare la soletta in cemento armato del piano terra e ha fatto sollevare anche il primo piano“: lo ha raccontato all’Adnkronos un inquilino del palazzo. “Devono demolirla e rifare la soletta, speriamo che non ci mettano troppo tempo“.

Secondo la protezione civile, i danni dell’esplosione hanno coinvolto gli alloggi fino al terzo piano.

“Noi non abbiamo avuto danni ai vetri delle finestre – continua l’inquilino, che abita al quarto piano – solo una persiana, da quanto ho potuto vedere questa mattina, si è deformata per l’onda d’urto“.

“Sono rimasto stupito dell’efficienza e dalla preparazione dei vigili del fuoco. Alle 7.15 siamo stati svegliati da un gran botto. C’erano fumo e fiamme e non riuscivamo a scendere dalle scale. Ma i vigili del fuoco sono arrivati immediatamente, sono rimasto ammirato dall’efficienza dei soccorsi“.

“Sembrava un terremoto, il letto si è alzato e io sono saltata fuori dal letto. Mi sono spaventata,” ha raccontato una donna all’Adnkronos, residente a poche decine di metri dal luogo dell’esplosione. “Sono uscita di casa e ho visto lastre intere di vetro scaraventate in mezzo al prato della piazza. Fortuna che oggi mi sono alzata un po’ più tardi e non ho portato i cani qui, dove li porto sempre, altrimenti potevo ferirmi“. La signora ha spiegato di non avere subito danni: “Tengo le finestre e le tapparelle un po’ aperte, ma alla mia vicina, che aveva le finestre chiuse, sono esplosi i vetri e le si sono piegate le tapparelle“.