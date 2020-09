L’Estate 2020 in Europa e nel Mondo: temperature sopra la media ed elevato numero di giorni di stress termico [DATI]

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della Commissione Europea, pubblica regolarmente ogni mese bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria in superficie, della copertura di ghiaccio e delle variabili idrologiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo.

Temperatura dell’aria in superficie nel mese agosto 2020

a livello globale si tratta del quarto mese di agosto più caldo registrato, con temperature particolarmente sopra la media nel sud-ovest degli Stati Uniti d’America, nel nord del Messico, nel nord-ovest della Siberia e sulla maggior parte dell’oceano Artico.

le temperature dell’aria sopra l’oceano sono state per lo più sopra la media, sebbene nell’emisfero Australe numerose regioni abbiamo registrato temperature al di sotto della media.

Estate 2020 in Europa

l’estate ha registrato temperature di 0.9 gradi centigradi al di sopra della media, ben al di sotto della media dei periodi estivi più caldi registrati nel 2003, 2010, 2018 e 2019.

Diverse ondate di caldo hanno causato temperature molto più alte della media in Europa centrale e occidentale

Il numero di giorni con stress termico categorizzato come “molto forte” è stato simile a quello dell’estate 2019 e minore di quello dell’estate del 2003. Entrambi gli anni hanno registrato intense ondate di caldo nella stessa regione.

I valori della mappa e dei dati citati provengono dal set di dati ERA5 di ECMWF Copernicus Climate Change Service, che risale al 1979. Le medie della temperatura in superficie della regione europea riguardano solo il suolo con i seguenti limiti di longitudine/latitudine: 25W- 40E, 34N-72N.

Ulteriori informazioni sulle variabili climatiche nel mese di agosto e gli aggiornamenti climatici dei mesi precedenti sono disponibili qui: https://climate.copernicus.eu/monthly-climate-bulletins

Ulteriori informazioni sul data set C3S e sulla sua compilazione sono disponibili qui: https://climate.copernicus.eu/climate-bulletin-about-data-and-analysis