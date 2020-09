Eutanasia, Trizzino (M5S): “In commissione nel mese di ottobre, alla camera entro il 2020”

“Per quanto riguarda il DDL Eutanasia mi aspetto una svolta imminente, dopo il mese di settembre, che sarà un mese politicamente complicato. Abbiamo l’impegno dei capigruppo a calendarizzarlo a ottobre. Sono ottimista, credo che entro il 2020 la Camera approverà la PDL e a seguire anche in Senato non dovrebbero esserci grosse difficoltà”. Così l’Onorevole Giorgio Trizzino (M5S) nel suo intervento al Consiglio Generale dell’Associazione Luca Coscioni in corso presso la sede CGIL di Roma. In un colloquio con la dirigenza dell’associazione presenti in sala il co-presidente Mina Welby, il Segretario Filomena Gallo e il Tesoriere Marco Cappato) Trizzino ha offerto un aggiornamento sull’iter legislativo sul fine vita avanzando anche una proposta di nome della legge relativa alla “morte volontaria assistita medicalizzata”.

Nella sua relazione introduttiva l’avvocato Gallo aveva stigmatizzato la decisione dei capigruppo della Camera dei Deputati di non iscrivere all’ordine del giorno del mese di settembre delle varie proposte di legge sul fine vita a partire da quella presentata dall’Associazione Luca Coscioni nel 2013, che propone norme per la legalizzazione dell’eutanasia. Per rilanciare la necessità del dibattito parlamentare sabato 12 e domenica 13 settembre Associazione Luca Coscioni conferma la mobilitazione nazionale sul tema, e Lunedì 14 settembre dalle 10 alle 13, a sette anni dal deposito della legge, è prevista in Piazza Montecitorio una manifestazione e l’avvio di un presidio nonviolento quotidiano per richiamare il Parlamento alle proprie responsabilità.

“Il M5S ha accelerato nel definire un testo base e martedì (8 settembre) proveremo a elaborare una proposta di testo definitiva che proporremo al PD, per la definizione di un testo condiviso unico, per essere pronti in ottobre ad andare in Commissione Affari Sociali e Giustizia .Rilevo un’incoraggiante disponibilità da parte di rappresentanti di tutte le forze politiche, come sappiamo che avremo posizioni da smussare, anche all’interno del PD. Su certi temi etici e morali la politica italiana fa fatica a organizzarsi. Ci son voluti 40 anni per riuscire a parlare di cure palliative e ancora in molti non ne conoscono questa opportunità”, ha concluso Trizzino.