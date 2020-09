Roma, 9 set. (Adnkronos) – Il Patto per l’Export “che oggi celebriamo pubblicamente è un Patto che è uno strumento importante per l’azione di governo, strumenti che potranno crescere in vista delle risorse che l’Europa ci ha messo a disposizione” con il Recovery Fund. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Patto per l’Export.