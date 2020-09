Facebook, Instagram e WhatsApp down: in tutto il mondo problemi e malfunzionamenti con le 3 app

Facebook, Instagram e WhatsApp sono down in tutto il mondo. In particolare, i problemi riguardano il caricamento di foto, video e altri contenuti multimediali. Molti altri non riescono neppure ad accedervi tramite log-in, non viene aggiornato il feed né le story. Le segnalazioni di malfunzionamenti e problemi sulle tre app, tutte di proprietà di Mark Zuckerberg, sono iniziate nel pomeriggio, intorno alle 18 circa.

I problemi che stanno interessando le app sembrerebbero aver colpito principalmente Paesi esteri. Meno visibili i rallentamenti in Italia, dove si sta verificando solo qualche difficoltà ad accedere a profili o ad aggiornare la timeline. Nel nostro Paese, alcuni utenti non riescono neanche a caricare contemporaneamente una foto sia su Facebook che su Instagram. In particolare, queste due app starebbero accusando una serie di interruzioni, che sembrano più diffuse ovunque, soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito.