Festival del Futuro Startup Award, al via il premio che promuove l’innovazione europea

Festival del Futuro lancia un premio che mira a selezionare e promuovere il sistema dell’innovazione tecnologica italiana: Festival del Futuro Startup Award 2020 – questo il nome dell’iniziativa lanciata ieri durante il terzo appuntamento con il webinar Future Talks – si rivolge a tutte le startup italiane ed europee, senza limitazioni di settore o di dimensione.

Tra i requisiti per la partecipazione c’è l’iscrizione (gratuita) alla community online Experience the Future, già animata da decine di aziende, centri di ricerca e investitori. Tutti i dettagli del bando e il form di iscrizione sono disponibili al seguente link: https://festivaldelfuturo.eu/experience-the-future-community/. Per informazioni si può contattare la segreteria organizzativa del premio all’email segreteria@blum.vision.

Un comitato di selezione individuerà, tra tutte le candidate, le 10 finaliste, che avranno

la possibilità di confrontarsi sul palco della Future Arena di Experience The Future, la fiera dell’innovazione italiana che affianca dal 19 al 21 novembre alla Fiera di Verona la seconda edizione del Festival del Futuro.

La migliore tra le finaliste otterrà una serie di servizi per un valore di 15 mila euro, tra cui uno stand all’edizione 2021 del Festival e consulenze e servizi di comunicazione a cura dei promotori dell’evento.

I requisiti per la candidatura

Per poter concorrere, una startup deve rispettare alcuni requisiti tra cui: essere una società nata non prima del 2014 la cui attività prevalente sia fortemente caratterizzata da elementi innovativi; avere sede nell’Unione Europea; offrire soluzioni innovative ad alto tasso di scalabilità in ogni ambito di applicazione; essere iscritti alla communty Experience The Future sul sito festivaldelfuturo.eu.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 18 del 19 ottobre 2020. Entro il 30 ottobre 2020, la giuria tecnica selezionerà le 10 startup finaliste del premio. Il 20 novembre le 10 finaliste si sfideranno sul palco del Festival del Futuro, dove sarà proclamata la vincitrice.