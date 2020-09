Il Festival di Sanremo si farà con il pubblico anche in caso di lockdown: gli spettatori a teatro verranno monitorati

Il Festival di Sanremo senza pubblico è impensabile, dunque si sta “studiando l’opzione di mettere, anche dentro gli studi dei programmi televisivi, una presenza di pubblico monitorata, come avviene per gli artisti. Io sono certo che l’azienda rintraccera’ la soluzione migliore per Sanremo, mancano sei mesi, non dimentichiamolo. Il festival ci sara’ e troveremo la formula migliore. Sanremo andra’ in onda dal 2 al 6 marzo. Se dovessimo trovarci per assurdo in un periodo di lockdown, capiremo cosa fare“. Lo ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta rispondendo alle domande dei cronisti nel corso della presentazione di Tale e quale show di Carlo Conti.

Il Festival di Sanremo resta quindi una certezza, dopo che nei giorni scorsi Amadeus e Fiorello avevano detto no all’ipotesi di farlo senza pubblico. “Il Festival deve esserci, e’ il cuore della nostra azienda, saremmo tutti piu’ poveri senza Sanremo – ha aggiunto Coletta – Mancano sei mesi alla prima settimana di marzo, abbiamo spostato in avanti l’appuntamento, ci auguriamo tutti di essere per allora in una situazione cronicizzata e non emergenziale”.