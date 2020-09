Nuovo incendio a Beirut, precisamente nel Beirut Souks, la zona commerciale della capitale del Libano.

Le fiamme hanno interessato un edificio non terminato e disegnato dall’archistar iraniana Zaha Hadid.

Giovedì scorso è tornata la paura in città per gigantesco incendio scoppiato nella zona del porto, preceduto, come ben noto, dalla terrificante esplosione del 4 agosto, che ha causato la morte di oltre 190 persone e migliaia di feriti.