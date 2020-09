“Fixing the Business of Food”: un dibattito globale sulla trasformazione dei sistemi agroalimentari

Si terrà domani, martedì 22 settembre, la conferenza “Fixing the Business of Food: A Critical Cross-Sector Dialogue to Re-Strategize Food Businesses“.

L’evento, che si svolge nella cornice della 75ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, vuole aprire un dibattito globale sulla necessità di una trasformazione concreta dei nostri sistemi agroalimentari, ponendo al centro il ruolo delle aziende e della finanza.

Nel corso della conferenza verrà lanciato il nuovo report Fixing the Business of Food realizzato da Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN), il Sustainable Development Solutions Network (SDSN), il Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI) e il Santa Chiara Lab – Università di Siena (SCL), che presenterà soluzioni operative e raccomandazioni per supportare il settore privato nella transizione verso sistemi agroalimentari sostenibili.