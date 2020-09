Una scossa di terremoto ha colpito il sud di Creta, isola della Grecia in queste ore già piegata da un potente Uragano Mediterraneo. Il terremoto ha avuto magnitudo 5.9 ed è avvenuto alle 18:28 (ora italiana) ad una profondità di 20 km. Per il momento non sono noti danni o vittime.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma (le mappe nella galley scorrevole in alto).