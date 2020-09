Il fotografo Michele Lapini ha postato una foto in cui si vede il materiale scolastico accumulato nel deposito del Comune di Bologna. Ben visibili sedie, cattedre, armadi e banchi, tra i quali numerosi monoposto, sono stati portati via dalle scuole e accatastati in attesa dello smaltimento. Un’immagine triste, simbolo dello spreco (inutile?) dovuto alle nuove normative Covid, alle quali probabilmente si poteva far fronte in maniera differente.