“Il 9 novembre 2052 un forte terremoto scuoterà l’Italia”: la teoria di un devastante evento ogni 36 anni [VIDEO]

Prevedere i terremoti è pressoché impossibile, benché secondo gli esperti sia possibile sapere dove, ma non precisamente quando, si verificheranno grossi eventi. Le teorie in merito si susseguono da tempo, alcune più scientifiche e pragmatiche, altre più improbabili e affascinanti. E’ il caso di quanto illustrato in un video scovato dalla nostra redazione sulla pagina Facebook “Sismologia temporale. Nuove proprietà di terremoti ed eruzioni”. Secondo quanto si spiega nel video ci dovremmo aspettare un terremoto, o comunque un evento geo-vulcanologico importante, ogni 36 anni. Schema alla mano, l’autore del video dimostra come grandi eventi si siano verificato proprio in questo lasso temporale. Supposizioni? Forse.

Ecco quanto si legge a corredo del video: “Provo a riassumere alcune delle scoperte che ho fatto e che dimostrano che date, energie ed epicentri dei terremoti non sono casuali e che i terremoti saranno prevedibili. L’ultima curiosità (la più semplice da spiegare) è una periodicità di 36 anni per eventi italiani importanti (Centro Sud):

2016 (6.5 di Norcia)

1980 (6.9 Irpinia)

1944 (ultima eruzione del Vesuvio)

1908 (7.2 di Me-Rc)

1872 (altra importante eruzione del Vesuvio)

1836 (6.2 in provincia di Cs) ;

si tratta di buona parte degli eventi principali, perché poi attorno a questi anni si sono verificati altri eventi importanti ma di magnitudo inferiore. La particolarità di questo gruppo di eventi è che anche le date sono legate in un certo modo tra loro e questo legame porta ad individuare il 9 novembre per il 2052 = 2016+36. Questo legame tra le date si nota usando un calendario bidimensionale”.