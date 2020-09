I veri volti degli imperatori romani: da Nerone ad Augusto, ricostruito l’aspetto dei sovrani di Roma [FOTOGALLERY]

Nerone, Marco Aurelio, Augusto, Caligola. Agli imperatori romani, studiandone o ascoltandone le gesta, abbiamo sempre dato un volto di fantasia, ma che aspetto avevano davvero? Oggi è possibile saperlo: è sufficiente analizzare le statue ed elaborare i tratti somatici al computer per ottenere un volto verosimilmente identico a quello dell’imperatore preso in esame. A decidere di ‘riesumare’ i volti degli imperatori è stato un artista, Haround Binous, che ha ricostruito il loro aspetto utilizzando le nuove tecnologie.

Binous è uno studente dell’Università di Losanna, in Svizzera, e ha dato vita al progetto di ricerca volto a scoprire qual era il vero aspetto degli imperatori romani. Per ricostruire i loro volti Binous ha utilizzato il riconoscimento facciale con l’intelligenza artificiale di ultima generazione e anche il programma Photoshop. Ma la tecnologia non basta: per ricostruire i volti sono state analizzate anche le descrizioni storiche dell’aspetto fisico degli imperatori. Il risultato è meraviglioso, per chi ama la storia e non solo. Per vedere i volti ricostruiti da Binous sfoglia la gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo.