Incendi Basilicata: boschi di nuovo in fiamme a Maratea

Non c’è pace in questa estate per i boschi di Maratea, in provincia di Potenza. Oggi un altro incendio sta impegnando i vigili del fuoco del distaccamento di Lauria in contrada Citrosella. Oltre agli uomini impegnati nello spegnimento a terra, dall’alto vengono effettuati dei lanci di acqua da un canadair e da un elicottero, a supporto dello operazioni. L’area delle fiamme è stata circoscritta ma l’incendio è ancora attivo. Presenti sul posto carabinieri forestali, polizia locale, volontari e Anas. La richiesta di intervento è arrivata alla centrale operativa dei vigili del fuoco alle 6. Sulle cause saranno effettuate le opportune perizie dopo lo spegnimento e la bonifica, non si esclude l’origine dolosa.