Incendi in Sicilia: il forte vento alimenta i roghi nel Palermitano, richiesto l’intervento dei canadair

Il forte vento in queste ore sta alimentando un incendio divampato nel Palermitano, tra Partinico e Balestrate: è stato richiesto l’intervento dei canadair per contrastare il fronte, che ha già divorato diversi ettari di vegetazione.

Altri incendi si registrano oggi in provincia, nella zona di Sciara, Ciminna, Carini e Marineo.