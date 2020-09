Incendi Sicilia: forti venti di scirocco alimentano una decina di incendi nel Palermitano

Sono ancora una decina gli incendi attivi nel Palermitano che vedono impegnati i forestali e i vigili del fuoco. A causa del vento non si sono potuti levare in volo gli elicotteri, mentre i Canadair hanno fatto gia’ ritorno alla base per la scarsa visibilita’. Gli incendi piu’ vasti sono nella zona di Carini, tra contrada Guardiola e Montagna Longa e a Corleone, in contrada Manosella. Sono stati gia’ divorati diversi ettari di bosco e macchia mediterranea. Due gli incendi a Borgetto, nella zona di Bosco Balata e nei pressi del santuario di Romitello. Altri roghi ad Altavilla Milicia, a Sciara, in contrada Motta San Calogero e a Caltavuturo in contrada Mandragiumento. Due gli incendi a Caccamo, nelle contrade Noce e in Santa Maria. Tutte le squadre antincendio sono impegnate su piu’ fronti. A dare manforte ai pompieri e forestali, anche i volontari della protezione civile.