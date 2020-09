Incendi Sicilia, paura per le fiamme nel Catanese: rogo sotto controllo

Nel primo pomeriggio un vasto incendio di macchia mediterranea si è sviluppato sulla collina di Vampolieri, frazione collinare di Aci Castello, nel Catanese. Il rogo è sotto il controllo da squadre di vigili del fuoco dei distaccamenti di Acireale, Nord e dei volontari. Secondo quanto riferito dai pompieri si sono registrate scene di panico tra gli abitanti con persone in strada anche per la grande quantita’ di fumo che si e’ sviluppata. Ha preso fuoco anche una palma vicino ad un’abitazione. Ma, sottolineano i vigili del fuoco, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Sul posto sta operando anche un elicottero antincendi per le operazioni spegnimento di piccoli roghi e di bonifica.