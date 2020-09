Incendi Sicilia: vertice Regione-Protezione Civile sul rogo di Altofonte

Si svolgera’ domani ad Altofonte, in provincia di Palermo, la riunione tecnica convocata dal capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, per stabilire gli interventi urgenti e necessari alla messa in sicurezza e al ripristino delle aree boschive andate distrutte nel corso del vasto incendio sviluppatosi tra il 29 e il 31 agosto scorsi. Il rogo, che ha mandato in fumo circa 900 ettari di macchia mediterranea, ha distrutto tra le altre cose le reti idriche a ridosso del centro abitato. Alle 10,30 sara’ effettuato un sopralluogo tecnico nel bosco della Moarda, fortemente danneggiato dalle fiamme; e a seguire, alle 12,30, si terra’ la riunione operativa per valutare gli interventi da adottare.