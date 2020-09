Vasti incendi devastano la West Coast degli USA: cielo arancio su San Francisco, bruciano anche Oregon e Washington. Morti e gravi danni [FOTO]

Enormi incendi stanno devastando la West Coast degli Stati Uniti, aggravando una situazione già drammatica in cui almeno 7 persone hanno perso la vita e gravi danni mettono in ginocchio le comunità. Colpiti soprattutto California, Stato di Washington e Oregon, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Tre delle vittime si registrano nella contea di Butte, in California, dove lo sceriffo ha fatto sapere che ci sono anche 12 dispersi, una a Washington e tre in Oregon. Secondo il National Fire Information Center, oltre 90 grandi roghi hanno devastato 13.700 km quadrati in 13 stati occidentali.

Al momento, nell’Oregon ci sono almeno 35 incendi attivi, che stanno distruggendo decine di edifici e costringendo all’evacuazione migliaia di persone. La governatrice Kate Brown ha ammonito che i roghi potrebbero provocare “il piu’ grande numero di morti e distruzioni nella storia dello stato“, e almeno cinque localita’ sono gia’ state in gran parte distrutte.

Un cielo arancione sulla Bay Area di San Francisco è invece l’emblema della situazione disastrosa in California, che quest’anno ha raggiunto un altro triste record con quasi 931 mila ettari bruciati nei roghi. La coltre di fumo non ha fatto penetrare i raggi del sole, e lo skyline della citta’ – come quello di Oakland e Berkeley – si e’ tinto di tonalita’ dall’arancione al rosso, mentre piogge di cenere trasportate dal vento si depositavano sulle strade. Sul web sono diventate virali le incredibili immagini dei residenti che hanno immortalato i luoghi iconici di San Francisco, a partire dal Golden Gate Bridge, in uno scenario apocalittico (vedi foto della gallery scorrevole in alto). “Quando il fumo e la cenere diventano ancora piu’ densi vicino agli incendi, la luce del sole si puo’ bloccare completamente, facendo sembrare di trovarsi nel cuore della notte”, ha spiegato il meteorologo della Cnn Judson Jones.