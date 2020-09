Incendio in impianto rifiuti ad Aviano: “Finestre chiuse e stop al consumo di frutta e ortaggi”

La Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato ai Comuni di Aviano, Roveredo e San Quirino le misure da inserire nelle rispettive ordinanze a seguito dell’incendio accaduto alla Snua di Aviano (Pordenone).

La Regione ha richiesto di mantenere in maniera precauzionale le misure finché non sia nota la composizione delle polveri. Sarà l’Agenzia regionale per protezione dell’ambiente (Arpa) a definirne il raggio di applicazione.

Le linee indicate dalla Direzione Salute richiedono di tenere chiusi gli infissi esterni e uscire di casa per l’effettiva necessità; di sospendere la raccolta e il relativo consumo di frutta e ortaggi, come pure il prelievo idrico a fine irriguo da pozzi e vasche non protetti; di non consumare uova e carne di pollame allevati in aia; di non effettuare attività di giardinaggio e di tenere gli animali domestici in casa.

Sempre a scopo precauzionale viene richiesto, se possibile, di non far giocare i bambini all’aperto e impedire il contatto delle mani con il suolo. Viene, infine, vietato il pascolo e lo sfalcio.