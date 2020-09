Incendio in un appartamento a Roma: i vigili del fuoco salvano 6 persone

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute oggi pomeriggio nel quartiere di Torre Maura, periferia romana, in via dei Colombi n° 207 per l’incendio di in un appartamento. L’abitazione coinvolta è ubicata in una palazzina al piano secondo di quattro.

Tempestiva la manovra di soccorso delle squadre di vigili del fuoco che hanno hanno estinto le fiamme e salvato 6 persone, recuperandole tramite l’utilizzo dell’autoscala. Alcune di queste sono rimaste lievemente intossicate per via del denso fumo sviluppatosi ed affidate quindi alle cure del personale paramedico. Sul posto anche forze dell’ordine e il 118.