Incendio al porto di Ancona, Arpam: “Picco di Pm1 alle 8 di mattina, valori in calo”. Scuole e asili chiusi anche domani

Nella notte, il porto di Ancona è stato interessato da un vasto incendio che ha provocato un picco di Pm1, rilevato dall’Arpam, stamattina alle 8. I valori pero’ sono ora in discesa. E’ stato detto oggi durante la riunione del Coc, a cui hanno partecipato il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti con deleghe ai porti Roberto Traversi e la deputata M5s Mirella Emiliozzi, oltre alla sindaca Valeria Mancinelli. Riunione che prosegue con un gruppo piu’ tecnico, di cui fanno parte Arpam, vigili del fuoco, protezione civile autorita’ sanitarie.

“Al momento tutte le ipotesi sulle cause dell’incendio sono aperte”, spiega Angelo Molinari, direttore coordinatore del comando provinciale dei vigili del fuoco di Ancona, impegnato al porto – siamo ancora in una fase di spegnimento ed è prematuro sbilanciarsi. Andremo avanti ancora per 24-48 ore con la nostra attività, in questo momento siamo 50 uomini e 30 mezzi da Pesaro, Macerata e Ascoli”. “La forte colonna di fumo interessava ancora la città, fino alle zone abitate, l’aria era irrespirabile. Quando sono arrivato stamattina a dirigere e coordinare le operazioni di spegnimento intorno alle 7,30, l’incendio era in fase controllata ma comunque non spento. La conformazione dell’area, 40mila metri per sei capannoni, una superficie enorme, ci ha comportato grosse difficoltà ancora presenti, ma almeno il fumo è ridotto”, ha aggiunto.

Anche domani scuole e asili chiusi

“Anche domani ad Ancona scuole chiuse“. Lo scrive il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, sulla sua pagina Facebook. “Purtroppo finche’ non conosciamo la tossicita’ dei fumi (e ci sono tempi tecnici necessari ad avere risultati delle analisi)– aggiunge Mancinelli- siamo costretti a prendere questo provvedimento per pura precauzione, la salute dei nostri ragazzi e’ la cosa piu’ importante”. “L’amministrazione comunale ha deciso, dopo essersi consultata con Asur e Arpam, di tenere le scuole e gli asili nido domani chiusi in via precauzionale”. Lo scrive su Twitter il Comune di Ancona.