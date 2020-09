Incendio a Potenza: ex assessore comunale morto tra le fiamme

L’ex consigliere e assessore comunale di Potenza, Nicola Lovallo, 68 anni, e’ morto questa mattina in un incendio che si è sviluppato nella periferia del capoluogo lucano, in contrada Cavaliere. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, del personale del 118, e della polizia che sta indagando per stabilire modalita’ e cause del decesso e anche del rogo. “Esprimo profondo dolore e sconcerto per la morte di Nicola Lovallo“, ha dichiarato il sindaco di Potenza, Mario Guarente. “Una persona leale, estremamente corretta, sempre disponibile, pronta nel mettersi a servizio della comunita’, sia nel suo ruolo istituzionale, come consigliere e come assessore, sia nell’ambito culturale e del volontariato. Ci ha lasciati troppo presto e, in un momento di cosi’ grande dolore a nome dell’intera citta’, attesto la vicinanza alla famiglia e ai tanti che hanno avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo e volergli bene”.

“Esprimo profondo dolore e sconcerto per la morte di Nicola Lovallo”. Cosi’ il sindaco di Potenza, Mario Guarente, interviene sulla scomparsa dell’ex amministratore e noto politico del capoluogo lucano, morto stamane per cause in corso di accertamento a seguito di un incendio alla periferia della citta’. “Una persona leale, estremamente corretta, sempre disponibile, pronta nel mettersi a servizio della comunita’ – sottolinea Guarente – sia nel suo ruolo istituzionale, come consigliere e come assessore, sia nell’ambito culturale e del volontariato. Ci ha lasciati troppo presto e, in un momento di cosi’ grande dolore a nome dell’intera citta’, attesto la vicinanza alla famiglia e ai tanti che hanno avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo e volergli bene”.